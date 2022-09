Forderung nach Industriestrompreis wird lauter Warum der Mittelstand doch kein flüssiges Eisen vor den Berliner Reichstag kippen wird

Die Unternehmer wurden angesichts der dramatisch schwankenden Preisen unwillkürlich selbst zu Spekulanten. Und navigieren plötzlich Volatilitäten, die selbst am Aktienmarkt unüblich sind. Ende August erreichten der Erdgaspreise am 27. August mit 338 Euro pro Megawattstunde an der niederländischen Börse TTF seinen bisherigen Höhepunkt – im Februar lag der Preis noch bei 89 Euro pro Megawattstunde. Das ist ein Aufschlag von 280 Prozent. Allmählich scheint sich die Lage am Gasmarkt wieder zu entspannen. Am 20. September betrug der europäische Erdgaspreis zwar immer noch 166 Euro, im Gegensatz zum Vormonat war dies bereits ein Rückgang von 51 Prozent. Gründe für den Preiseinbruch sind unter anderem die Gaseinsparrungen in der Industrie und die gefüllten Gasspeicher. Analysten sind sich uneins, wie lange es dauern wird, bis die Preise wieder das Niveau von vor Russlands Überfall auf die Ukraine erreichen.