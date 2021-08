Frankfurter Jurist Jan Markus Plathner soll Treuhänder bei Steag werden

Der Treuhand-Job gilt als politisch sensibel. Der Konzern zählte lange Zeit zu den größten Energieerzeugern Deutschlands und gehört den Stadtwerken der sechs nordrhein-westfälischen Kommunen Essen, Dortmund, Duisburg, Oberhausen, Bochum und Dinslaken. Sie hatten das Unternehmen für insgesamt 1,2 Milliarden Euro gekauft und ihre Anteile in der KSBG gebündelt. Energiewende und Kohleausstieg haben jedoch Steags Geschäft in den vergangenen Jahren massiv beeinträchtigt. Der Konzern will sich aus der Kohleverstromung weitestgehend zurückziehen und setzt auf neue Geschäftsfelder. Der Umbau kostet Zeit und Geld, weshalb die finanzierenden Banken auf eine konsequentere Sanierung drängen. Zu Jahresbeginn hatten die Stadtwerke angekündigt, ihre Anteile an Steag veräußern zu wollen.