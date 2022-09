Gasverträge gekündigt: Energieversorger EWE wirft Gaskunden raus – aus Versehen

Die Lage ist angespannt gerade, bei Strom- und Gasanbietern und ihren Kunden. Die einen, wie die Stromanbieter ExtraEnergie, aber auch E.Vita, erhöhen Preise trotz Preisgarantie, was zumindest das Düsseldorfer Landgericht per einstweiliger Verfügung für nichtig erklärt hat. Die anderen – kleinere Anbieter, aber selbst Riesen wie E.On – werfen Kunden zum Ende ihrer Vertragslaufzeit raus. Die Begründung ist immer dieselbe: Die Preise auf den Strom- und Gasmärkten sind so hoch, wir können uns eure Verträge nicht mehr leisten. Tut uns leid. Für Verbraucher bedeutet das: Stress. Finanzielle Belastung. Handlungsdruck. Was steht in dem Brief? Was kostet die Grundversorgung? Wie teuer wird’s jetzt für mich – und vor allem: Ab wann?