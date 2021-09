Grüne Schifffahrt Synthetisches Erdgas, der Treibstoff der Zukunft?

In Brunsbüttel ist außerdem der Bau eines Terminals zum Umschlag von flüssigem Erdgas geplant. „Wenn mittels LNG-Nutzung auch fossile Energieträger wie Öl oder Kohle ersetzt werden, kann das zur Klimaneutralität beitragen“, sagte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz der Deutschen Presse-Agentur. Bisher gibt es in Deutschland noch kein Terminal für den Import von flüssigem Erdgas. Ein Problem ist, dass das Gas auf über Minus 160 Grad heruntergekühlt werden muss.



Herkömmliches Erdgas wird bereits seit längerem für die Schifffahrt eingesetzt. 2020 führen weltweit 175 Schiffe mit Erdgas. Laut einer Marktanalyse des Branchenverbands SEALNG gab es Anfang 2020 über 90 Häfen, in denen Schiffe mit Erdgas betankt werden können. Außerdem planen neun der zehn größten Häfen der Welt Bunker einzurichten, um das Erdgas zu lagern – einige haben solche Anlagen bereits in Betrieb genommen. In den Häfen Rotterdam, Amsterdam, Brügge und Barcelona bestehen bereits Kapazitäten. Für viele Experten wird Erdgas eher als ein Übergangs-Treibstoff gesehen, doch darüber herrscht keine Einigkeit.