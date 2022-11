Krisenkonzern Siemens Energy: Die schwierige Abnabelung von der Mutter Siemens

Damit erreichte Siemens Energy per Ende September eine Nettoliquidität von 2,8 Milliarden Euro. Dies sei rund eine Milliarde Euro mehr als erwartet, kommentierte Deutsche-Bank-Analyst Gael de-Bray. Aufgrund überraschend starker Auftragseingänge für Gasturbinen und Stromnetze profitierte Siemens Energy von hohen Anzahlungen der Kunden. Die Siemens-Energy-Aktie setzte sich in einem schwachen Marktumfeld mit einem Plus von zeitweise acht Prozent an die Dax-Spitze.