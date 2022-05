Strom statt Gasheizung Strom statt Gasheizung: Für wen ist eine Wärmepumpe attraktiv?

Die Politik hat offenbar erkannt, dass das in einigen zentralen Bereichen der Energiewende das Personal fehlt, auf Dächern, wenn Photovoltaik-Anlagen installiert werden müssen, oder in Kellern und Gärten, wenn es um Anlagen wie Heizungen geht. Im „Arbeitsplan Energieeffizienz“ jedenfalls heißt es, ein „Aufbauprogramm Wärmepumpe“ solle Anreize für „Handwerksbetriebe und Planungsbüros“ schaffen, um an Weiterbildungen zu Planung und Einbau von Wärmepumpen teilzunehmen. Zudem solle ein „Umsetzungsanreiz Handwerk“ die knappen Ressourcen im Handwerk „zielgerichtet in die Heizungssanierung und dort zum Einbau von Wärmepumpen lenken.“ Zu Verzögerungen bei der Umsetzung der ehrgeizigen Pläne der Bundesregierung kann der Fachkräftemangel trotzdem führen. Das Ringen um Unabhängigkeit von Wladimir Putin hängt in Deutschland auch an der Rekrutierung von Nachwuchs fürs Handwerk.