Stromanbieter-Ranking Die besten Ökostrom-Anbieter im Vergleich

Mit grüner Verpackung verkauft sich Strom besser. Was tatsächlich im Stromtarif drin ist, hat die WirtschaftsWoche in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt Research Institute geprüft (siehe Tabelle). Bei der Orientierung im Tarifdschungel helfen anerkannte Ökostromsiegel wie OK Power und Grüner Strom. Sie stellen sicher, dass ein Teil des Strompreises in den Ausbau der Erneuerbaren fließt.



Auch Deutschlands größter reiner Ökostromanbieter LichtBlick hatte 2020 noch das Siegel OK Power. In diesem Jahr jedoch fehlt es. Die Hamburger wollen wachsen und raus aus der grünen Nische. Die zunehmende Größe mache es schwerer, die Bedingungen der Ökostromsiegel zu erfüllen, sagt LichtBlick. Über den Mutterkonzern Eneco hat LichtBlick 355.000 Kunden vom Energiemulti E.On übernommen. Insgesamt haben Stromkunden bei den Hamburgern rund eine Million Verträge abgeschlossen.