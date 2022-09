Total(es) Chaos Tankrabatt sorgt für Chaos in Frankreich

Die Nervosität ist hoch und der Ton rauer geworden, seit wie hier im ostfranzösischen Sarreguemines (Saargemünd) am 1. September an sämtlichen Tankstellen des Öl-Riesen TotalEnergies in Frankreich Benzin und Diesel über Nacht um 50 Cent pro Liter billiger wurden. Der französische Konzern legt noch einmal 20 Cent auf den Tankrabatt von 30 Cent drauf, den die Regierung verfügt hat. Das Angebot soll bis Ende Oktober gelten und kann sich sehen lassen: An den sogenannten „Access“-Tankstellen, wo TotalEnergies an absatzstarken Orten ohnehin besonders niedrige Preise aufruft, kostete E10 am Samstagmorgen 1,484 Euro pro Liter. Super-Benzin gab es für 1,598 Euro und Diesel für immerhin 1,739 Euro. Nicht nur im Grenzgebiet zu Deutschland und Belgien herrscht deshalb an zahlreichen Total-Tankstellen totales Chaos. Die Konkurrenz in Frankreich ist sauer. In Deutschland trägt man die Pilgerfahrten der Automobilisten über die Grenze mit Fassung – und hat einen speziellen Lockstoff für die Franzosen im Regal.