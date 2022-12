Uniper Diese Grafiken zeigen, wie Uniper Milliarden verbrennt

Uniper musste aber jetzt an den sogenannten Spotmärkten einkaufen, an denen Gaslieferungen für den nächsten Tag verkauft werden. Der wichtigste Preis in Europa ist hier der am niederländischen Handelspunkt TTF. Hier schossen die Preise in ungeahnte Höhen, zeitweise auf 330 Euro für die Megawattstunde (MWh). Das führte an manchen Tagen zu Verlusten von deutlich über 200 Millionen Euro am Tag.