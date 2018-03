Solarworld ist wieder pleite: Der Tragödie zweiter Teil

Allein, aus dem Comeback des Sonnenkönigs wird nichts. Nur vier Monate nach Asbecks Antrittsinterview steht sein Unternehmen wieder vor dem Aus. Asbeck hat am Dienstag beim Amtsgericht Bonn einen Insolvenzantrag gestellt. Statt des umstrittenen Sonnenkönigs führt nun der Kölner Jurist Christoph Niering als vorläufiger Insolvenzverwalter das Kommando. Bei einer Betriebsversammlung in Bonn stellte sich der Sanierungsexperte am Mittwochmorgen den Beschäftigten vor.