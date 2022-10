Windrad-Hersteller: Siemens Gamesa trennt sich von Onshore-Chef

Siemens Gamesa trennt sich angesichts anhaltender Verluste vom Chef seiner Sparte für Windkraftanlagen an Land. Lars Bondo Krogsgaard sei „nicht mehr im Unternehmen“, schrieb der als Sanierer angetretene Vorstandschef Jochen Eickholt in einem Reuters am Mittwoch vorliegenden Memo an die Belegschaft.