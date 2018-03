Facebook-Investor: Peter Thiel kehrt dem Silicon Valley den Rücken

San FranciscoEiner der bekanntesten Konservativen in der Tech-Szene zieht sich laut einem Bericht aus dem Silicon Valley zurück. Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, will Peter Thiel seinen Wohnsitz und seine persönlichen Investmentfirmen von San Francisco nach Los Angeles verlagern. Er wolle außerdem sein Engagement in der Techbranche zurückfahren und überlege, sein Mandat als Aufsichtsrat bei Facebook aufzugeben, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Vertraute des Tech-Milliardärs.