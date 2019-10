Abschied von Van Bylen Neuer Henkel-Chef Knobel steht von Anfang an unter Druck

Die Geschäftsführerin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Jella Benner-Heinacher, sah dagegen auch positive Aspekte in der Ernennung des Finanzvorstandes. Der Manager kenne das Unternehmen und habe die Finanzen im Griff. Doch müsse er als Henkel-Chef „ein bisschen Gas geben“.



Knobel sieht sich bei seinem Amtsantritt gleich mit mehreren Baustellen bei Henkel konfrontiert. So leidet die konjunktursensible Klebstoffsparte unter der Schwäche in der Automobilindustrie. Das Geschäft mit Haut- und Haarpflege ist einem hohen Konkurrenzdruck in den reifen Märkten – insbesondere in Europa – ausgesetzt. Rund läuft lediglich das Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln wie etwa Persil, Somat oder Sidolin, wobei sich die Entwicklung im zweiten Quartal deutlich abschwächte.