Adidas startet Abverkauf „Wir kaufen so viele Yeezy, wie wir können“

So hält Adidas etwa an dem bewährten Konzept fest, den Verkauf der Yeezy-Schuhe zu verlosen. Interessierte können sich in der Adidas-App für ein Modell in ihrer Schuhgröße registrieren; anschließend müssen sie bis zur Auslosung warten und hoffen, ausgewählt zu werden, um 230 Euro (oder mehr) für ein Paar der Turnschuhe ausgeben zu dürfen. Laut „Süddeutscher Zeitung“ war am Mittwoch, am ersten Tag des Wiederverkaufs, zwei Stunden nach Eröffnung der Registrierung das Modell Yeezy Boost 350 V2 in schwarz in „gängigen Herrengrößen bereits vergriffen“. Der „Yeezy Slide“, der an die Adilette erinnert (nur mit geriffelter Sohle), sowie der „Yzy Foam Rnr“ sind am Donnerstagmittag ebenfalls nicht mehr für eine Registrierung verfügbar.