Adidas-Vertriebschef Auschel „Mitglieder kaufen 30 Prozent mehr“

Entertainment-Apps wie TikTok integrieren auch Shopping-Funktionen – sehen Sie diese als Partner oder nicht eher als Konkurrenten um die Aufmerksamkeit der jugendlichen Zielgruppe?

Wir bieten unsere Produkte dort an, wo sie unsere Konsumenten kaufen möchten. Dass wir Produkte auch direkt über unsere eigenen Kanäle verkaufen, heißt nicht, dass wir das nicht auch weiterhin über Partnerplattformen oder Händler tun.



Nike hat bereits vor einigen Jahren seine eigene DTC-Strategie ausgerufen – nun folgt Adidas. Kommen Sie damit nicht etwas spät?

Überhaupt nicht. Wir haben unseren ersten eigenen Store schon vor 20 Jahren in Berlin eröffnet. In den vergangenen fünf Jahren haben wir zudem sehr erfolgreich unsere Digitalisierung vorangetrieben und unseren eigenen E-Commerce-Umsatz versiebenfacht. Von unserer starken digitalen Infrastruktur profitieren wir gerade in Zeiten, in denen wegen Lockdowns die Läden in vielen Ländern leider wieder oder weiterhin geschlossen sind.