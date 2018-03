Analyse: Was Karstadt besser macht als Kaufhof

Bis Ende des Jahres soll auch aus allen 79 Filialen direkt an die Kunden versendet werden. „Im Weihnachtsgeschäft ist der Onlinehandel bei Karstadt um 50 Prozent gewachsen“, so Fanderl. Der Erfolg hat den Karstadt-Chef so mutig gemacht, dass er nach den Schließungen der vergangenen Jahre sogar schon wieder an Neueröffnungen von Häusern denkt. „Wir haben ein Portfolio von interessanten Standorten und es ist nicht die Frage ob, sondern wann und an welchem davon ein neues Warenhaus entstehen wird“, so Fanderl.