Arzneimittel: Shop Apotheke kauft Medikamenten-App-Anbieter Smartpatient

Der Arzneimittel-Versender Shop Apotheke will mit der Übernahme eines Gesundheits-App-Anbieters die Kundenbindung verbessern. Der deutsch-niederländische Online-Händler kauft die Münchner Smartpatient GmbH, mit deren Software Patienten ihre Medikamenten-Einnahme überwachen und kontrollieren können. Das Unternehmen bezifferte den Kaufpreis am Donnerstag auf einen höheren zweistelligen Millionenbetrag. Nur ein Teil davon wird sofort in bar fällig, der Rest fließt in drei weiteren Tranchen, die zum Teil aus Aktien der Shop Apotheke bestehen. Nutznießer sind die Gründer von Smartpatient, die im operativen Geschäft an Bord bleiben sollen.