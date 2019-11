Autonomes Fahren Lidl und die brennende Altstadt von Bad Wimpfen

An der Eckenbergstraße im Essener Stadtteil Kray entsteht gerade der neue "Aldi Nord Campus" – und zwar an der Stelle, an der einmal das ehemalige Logistikzentrum des Discounters stand. 2021 soll der Campus fertiggestellt werden und dann auf einer Fläche, die so groß sein soll wie 14 Fußballfelder, Raum für bis zu 800 Mitarbeiter bieten. Bei Bedarf lasse sich die Anlage, die aus der Luft betrachtet an das Aldi-„A“ erinnern soll, auf bis zu 2.000 Arbeitsplätze erweitern, verspricht der Einzelhändler.

Bild: BAID 2018 / eyebee visual media