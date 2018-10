Bahn Schnellstrecke Frankfurt-Köln: Gleis nach ICE-Brand noch bis Mitte November gesperrt

Montabaur/BerlinNach dem Brand eines ICE auf der Bahn-Schnellstrecke Frankfurt-Köln ist ein Ende der Einschränkungen absehbar. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ (Freitag) berichtete, soll die Sperrung des betroffenen Gleises noch bis Mitte November dauern. Vom 18. November an solle das zweite Gleis dann wieder in Betrieb genommen werden. Ein Bahn-Sprecher bestätigte die Angaben am Donnerstagabend, nannte aber keine Details. An diesem Freitag werden man über die Einzelheiten informieren, sagte der Sprecher.