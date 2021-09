Barometer für Geschäftsklima: Deutsche Logistik holt weiter auf – Aber Dämpfer im August

Die deutsche Logistik-Wirtschaft blickt zuversichtlich auf das Sommerquartal – spürt aber einen Dämpfer. Das Barometer für das Geschäftsklima im August sei trotz eines leichten Rückgangs auf „sehr guten 106,4 Punkten“, wie das Münchner Ifo-Institut zum Indikator im Auftrag der Bundesvereinigung Logistik (BVL) am Montag mitteilte. BVL-Chef Thomas Wimmer bezeichnete es als gute Nachricht, dass die Werte für Geschäftslage, -erwartungen und somit auch das gesamte Geschäftsklima auf dem Niveau der Vor-Corona-Jahre 2018 und 2019 liegen – „obwohl die Pandemie noch immer nicht vorbei ist“. Allerdings sorgten die August-Daten für einen Rückschlag. „Denn gerade in den letzten Wochen haben sich die Lageeinschätzung und vor allem die Erwartungen deutlich verschlechtert – in der Industrie, im Handel und bei den Logistikdienstleistern.“