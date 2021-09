Bauklötzchen-Hersteller Lego hat seinen Halbjahresgewinn mehr als verdoppelt

Dank starker Nachfrage und weniger Beschränkungen im Zuge der Coronakrise hat der Bauklötzchen-Hersteller Lego seinen Gewinn im ersten Halbjahr 2021 mehr als verdoppelt. Für die ersten sechs Monate des Jahres stand bei den Dänen ein Betriebsgewinn von 8,0 Milliarden dänischen Kronen (knapp 1,1 Mrd Euro) zu Buche – das war ein Plus von 104 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie die Lego-Gruppe am Dienstag in Billund mitteilte.