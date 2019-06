Beliebte Ferieninsel Der Traum von der schnellen Fahrt nach Sylt

„Durch die Ausfälle und Verzögerungen bei der Bahn sind der Insel immense wirtschaftliche Schäden entstanden“, sagt Gosch. Von den Bahn-Plänen hält er nichts. „Zweigleisigkeit gut und schön. Aber der Verkehr kommt weiter nach Westerland. Und da stehen die Autos dann.“



Ginge es nach ihm, wäre es ganz einfach: Die Autoverladung würde auf große Plattformen direkt an Anfang und Ende des Hindenburgdamms verlegt. Die Fahrt von Niebüll zum Damm und von dessen Ende nach Westerland würde entfallen. „Statt 45 Minuten betrüge die Fahrzeit dann nur noch zehn Minuten“, was eine bessere Taktung erlaube. Zudem würde sich der Verkehr auf der Insel direkt in die jeweils gewünschten Richtungen – also nach List im Norden, Hörnum im Süden verteilen, ohne dass man dieses Nadelöhr in Westerland habe.