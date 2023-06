Billig-Modeanbieter „Was Zalando für Peek & Cloppenburg war, sind Temu und Shein nun für Zalando“

Pinduoduo wurde 2015 von Computerwissenschaftler Colin Huang gegründet. Aufgewachsen ist Huang in der Zwölf-Millionen-Einwohner-Stadt Hangzhou, 170 Kilometer südwestlich von Schanghai. Als Kind gewinnt er einen Mathematikwettbewerb, später wird er an der Hangzhouer Fremdsprachenschule aufgenommen. In Hangzhou studiert er an der Zhejiang University, den Master macht er in Wisconsin. Sein erster Job führt ihn 2004 zu Google – und das damals noch junge Unternehmen schickt Huang wieder in dessen Heimat, mit dem Auftrag, eine Google-Suchmaschine in chinesischer Sprache aufzubauen. Doch Huang will lieber etwas Eigenes aufbauen. Er gründet mehrere Unternehmen und verkauft sie wieder. 2015 gründet er schließlich Pinduoduo. Der Börsengang 2018 macht ihn zum Milliardär: Laut „Bloomberg“ war Huang 2021 mit einem Vermögen von 57 Milliarden US-Dollar der drittreichste Mann in China. Im März 2021 zog sich Huang komplett aus seinem Unternehmen zurück und gab sowohl die Stimmrechtsausübung seiner Pinduoduo-Anteile als auch seinen Chairmanposten ab.