Billigflieger: Ryanair lockt deutschen Piloten mit direkten Arbeitsverträge

FrankfurtRyanair will ihren bisher über eine Agentur engagierten Piloten in Deutschland in den nächsten Wochen direkte Arbeitsverträge anbieten. Damit kommt der irische Billigflieger Forderungen der Gewerkschaften entgegen. Die Agentur McGinley Aviation, über die Ryanair Flugkapitäne in den Dienst nahm, ziehe sich ab Oktober zurück, teilte Ryanair am Donnerstag mit. „Ryanair hat nun damit begonnen, diesen Vertragspiloten direkte Arbeitsverhältnisse anzubieten.“