Blitzanalyse: Starker Euro macht Adidas zu schaffen

Ebenfalls bemerkenswert: Das Geschäft in Nordamerika läuft nach wie vor glänzend, zu konstanten Wechselkursen ist der Umsatz um mehr als ein Fünftel in die Höhe geschossen. Konkurrent Under Armour meldete am Dienstag dagegen stagnierende Erlöse auf dem Heimatmarkt Amerika. Auch in Asien verzeichnete Adidas zu Jahresbeginn ein starkes Plus.