Das Gegenstück, die „Vorsichtigen Weiterempfehler“ sind häufiger männlich und legen viel Wert auf die Ansichten und Einstellungen eines Unternehmens bei ihrer Auswahl von Marken und Treueprogrammen. Diese Verbraucher sind ihren Marken sehr treu und geben im Vergleich zur Gesamtbevölkerung signifikant häufiger an, für diese mehr Geld auszugeben. Zwar nehmen sie nicht bei jeder sich bietenden Gelegenheit an Treueprogrammen teil, gehören aber, wie die treuen Weiterempfehler, für Marken zu den attraktivsten Kunden, da sie von sich aus mit größerer Wahrscheinlichkeit Marken weiterempfehlen, deren Loyalitätsprogramme sie nutzen. Zu den wichtigsten Gründen für eine Treueprogramm-Mitgliedschaft gehören in dieser Gruppe die Nutzung von kostenlosen Produkten und eine Incentivierung durch Punkte.



Mehr zum Thema: Apple startete sehr kraftvoll ins neue Jahr. Das iPhone wurde 15 Jahre alt, die Aktie erreichte die 3-Billionen-Marke. Trotzdem stellt sich eine Frage.