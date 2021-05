Britische Airline: Easyjet Verwaltungsratschef John Barton tritt im Mai 2022 ab

Der Verwaltungsratschef der Billigfluggesellschaft Easyjet, John Barton, will im Mai 2022 nach neun Jahren das Unternehmen verlassen. Die Zeitspanne entspreche der empfohlenen Höchstdauer für gut geführte Firmen, hieß es in einer Erklärung des britischen Konzerns. Ein Nachfolger werde gesucht. EasyJet soll am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen.