Buchhandel Thalia will Erfolg - mit mehr Kaffee und weniger Büchern

Bei den heutigen digitalen Konsumgewohnheiten vor allem der nachwachsenden Generation kein leichtes Unterfangen, denn nicht nur steigt der Konsum an digitalen Angeboten, sondern geht laut einer GfK-Studie für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels auch die Fähigkeit verloren, sich länger mit einem Inhalt zu beschäftigen.



Das Buch müsse zurück in den Alltag der Menschen, denn allein das Buch sei in der Lage, beim Konsum Bilder im Kopf der Menschen zu erzeugen. Bücher lesen ginge nie parallel zu anderen Tätigkeiten – und erfordert ein Eintauchen in ein Thema. „Geistige Nahrung macht die Welt ein bisschen besser“, sagt Busch und fügt hinzu, dass dazu auch unbedingt populäre Belletristik und nicht allein Lektüre à la Thomas Mann zähle.