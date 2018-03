Bundesnetzagentur: Paketdienste bremsen Schlichtungsverfahren aus

BonnKunden von Paketdiensten rufen bei Streitigkeiten um beschädigte oder verloren gegangene Pakete verstärkt die Bundesnetzagentur zu Hilfe. Im vergangenen Jahr seien 1001 Anträge auf Schlichtung eingegangen, mehr als vier Mal so viele wie 2016, teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag mit. Viele Postdienstleister weigerten sich aber, an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. „Das ist für die Verbraucher ein herber Rückschlag“, kritisierte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann.