China Logistics Group: China will Lieferketten-Problemen mit staatlichem Logistik-Konzern entgegnen wirken

China will mit der Fusion von fünf Unternehmen zu einem staatlichen Logistik-Konzern die Lieferketten-Probleme besser in den Griff bekommen. Der neue Konzern namens China Logistics Group solle internationale Handelsverbindungen und Frachtdienstleistungen entwickeln und so die globalen Lieferketten organisieren, berichtete der Staatssender CCTV am Montag.