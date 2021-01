Corona-Pandemie: Passagierverkehr an deutschen Flughäfen bricht 2020 um drei Viertel ein

„Trotz vereinzelt positiver Buchungszahlen in wenige touristische Destinationen, erfüllten sich die zarten Hoffnungen in der Branche auf eine leichte Erholung der Nachfrage in den Weihnachtsferien nicht“, erklärte der ADV. Die – wegen der Gefahr extrem ansteckender Virus-Varianten verhängten – Flugverbote nach Großbritannien und Südafrika hätten eine mögliche Erholung zusätzlich ausgebremst. „Die Flughäfen verharrten auch über den Jahreswechsel im Lockdown, fernab jeder Wirtschaftlichkeit.“