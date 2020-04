Coronavirus: Deutsche Einzelhändler mit starkem Umsatzplus in Coronakrise

Auch der Internet- und Versandhandel brummte und steigerte seinen Umsatz um 11,0 Prozent. Ein Wachstum in dieser Höhe sei allerdings „nicht ungewöhnlich und somit nicht eindeutig auf einen Sondereinfluss der Corona-Pandemie zurückzuführen“, so das Bundesamt. „Einen recht deutlichen Einfluss der aufziehenden Krisensituation zeigt allerdings der Umsatzanstieg der Apotheken beziehungsweise des Einzelhandels mit kosmetischen, pharmazeutischen und medizinischen Produkten.“ Hier gab es ein Plus von 7,8 Prozent zum Vorjahresmonat.