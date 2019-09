Deutsche Bahn: Transdev an Teilen der Bahn-Tochter Arriva interessiert

Der französische Nahverkehrsbetreiber Transdev ist an einer Übernahme von Teilen der Deutsche-Bahn-Tochter Arriva in vier Staaten interessiert. "Wir interessieren uns für die Arriva-Aktivitäten in vier Ländern in Mittelosteuropa, darunter in Polen oder Tschechien", sagte Transdev-Chef Thierry Mallet in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" am Dienstag. In Osteuropa betreibt Arriva außerdem Busse und Bahnen in Ungarn, Slowenien, der Slowakei, Kroatien und Serbien.