Deutschland – Dänemark: Fehmarnbelt-Tunnel kann womöglich früher gebaut werden

In Dänemark ist der Tunnel nun bereits genehmigt. In Deutschland läuft das Planfeststellungsverfahren, das in diesem Jahr abgeschlossen sein soll. Es wird damit gerechnet, dass Umweltschützer und Fährbetreiber vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen. Die Klage werde aber voraussichtlich keine aufschiebende Wirkung haben, sagten Rasmussen und der Verkehrsexperte der regierenden Partei Venstre, Kristian Phil Lorentzen, dem Sender. Die Dänen tragen die Kosten für den Tunnel zwischen Puttgarden auf Fehmarn und Rødbyhavn in Dänemark. Deutschland muss für die Hinterlandanbindung auf der eigenen Seite zahlen.