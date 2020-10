Elektronikhändler Ceconomy startet gut ins neue Geschäftsjahr

Beim Elektronikhändler Ceconomy erholen sich die Geschäfte weiter kräftig vom Corona-Schock im Frühjahr. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 (30. September) zog der Erlös um 5,5 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro an, wie die Muttergesellschaft der Handelsketten Media Markt und Saturn am Freitag in Düsseldorf mitteilte.