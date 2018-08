Elektronikhandelsholding: Neue Abschreibung auf Metro-Anteil beschert Ceconomy Verlust

DüsseldorfDie Minderheitsbeteiligung am Handelsriesen Metro wird für die Elektronikhandelsholding Ceconomy immer mehr zur Belastung. Eine erneute Wertberichtigung auf den rund zehnprozentigen Metro-Anteil von rund 138 Millionen Euro drückte Ceconomy im dritten Quartal tief in die Verlustzone, wie die Holding am Dienstag mitteilte.