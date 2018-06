Ende einer Ära: Howard Schultz verlässt Starbucks

Starbucks war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, nachdem einem Afroamerikaner am 12. April in einer Starbucks-Filiale in Philadelphia die Nutzung der Toilette verweigert worden war, weil er nichts gekauft hatte. Er und ein Bekannter setzten sich schließlich hin, um auf weitere Teilnehmer eines geschäftlichen Termins zu warten. Beide wurden Minuten später von der Polizei festgenommen. Ein Video von der Festnahme verbreitete sich in den sozialen Medien und löste Empörung aus. Starbucks reagierte, indem es die Toiletten auch für Passanten freigab und seine Mitarbeiter gegen rassistische Vorurteile schulte.