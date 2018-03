Deutsche See geht an Niederländische P&P

Von März an wird Dirk-Jan Parlevliet in die Geschäftsführung der Deutschen See eintreten. Am Geschäftsmodell soll ebenso wenig geändert werden wie bei den Personalien in der Unternehmensführung. "Never change a winning team" wird Parlevliet zitiert. Die Unternehmensgruppe hofft so, neue strategisch wichtige Zukunftsmärkte zu erschließen.