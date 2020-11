Fluggesellschaft Hoher Quartalsverlust verschärft Norwegian-Krise

Die norwegische Regierung hatte am Montag mitgeteilt, dass der Fluggesellschaft über die bereits bewilligten drei Milliarden Kronen an garantierten Krediten hinaus keine weiteren direkten Finanzhilfen gewährt werden. Norwegian sprach daraufhin von „einem Schlag ins Gesicht“. Am Montagabend gab das Unternehmen bekannt, nun weitere 1600 Angestellte beurlauben zu müssen. Das bedeutet nach Angaben des Konzerns, dass nun nur noch 600 Menschen bei Norwegian beschäftigt sind - vor der Corona-Krise waren es mehr als 10.000 gewesen.