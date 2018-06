Flughafenerweiterung: Britische Regierung billigt neue Startbahn in Heathrow

LondonNach jahrelanger kontroverser Diskussion haben die Erweiterungspläne für Europas größten Flughafen London-Heathrow eine entscheidende Hürde genommen. Das Kabinett von Premierministerin Theresa May gab am Dienstag grünes Licht für den Bau einer dritten Start- und Landebahn. Verkehrsminister Chris Grayling sagte nach der Entscheidung, von der Erweiterung werde das ganze Land weit über den Großraum London hinaus profitieren. Gleichzeitig kündigte er an, es werde weitere Gespräche über Nachtflugverbote zur Schonung von Anwohnern geben. Die Lärmbelastung und die zusätzliche Luftverschmutzung sind Hauptgründe für die Ablehnung der Erweiterungspläne über Parteigrenzen hinweg.