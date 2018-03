Nestlé kommt 2017 nicht auf Touren

Der neue Nestle-Chef Mark Schneider muss noch warten, bis er die Früchte seines Firmenumbaus ernten kann. In seinem ersten Jahr an der Unternehmensspitze wuchs der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern um Sondereffekte bereinigt mit 2,4 Prozent, wie die Firma am Donnerstag mitteilte. Von der selbst gesteckten Zielmarke eines mittleren einstelligen Wachstums bis 2020 ist der ehemalige Chef des deutschen Gesundheitskonzerns Fresenius damit noch ein gutes Stück entfernt. Im vierten Quartal lag das organische Wachstum nur bei 1,9 Prozent. Im gesamten Jahr 2016 hatte der Hersteller von Maggi, Nespresso und KitKat noch ein Plus von 3,2 Prozent verbucht.