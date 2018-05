Größter Zuwachs seit Oktober 2016: Einzelhandel beendet Negativserie mit überraschend starkem Umsatzplus

Preisbereinigt (real) gab es ein Plus von 2,3 Prozent, was ebenfalls der größte Zuwachs seit Oktober 2016 ist. Es fiel mehr als dreimal so kräftig aus wie von Ökonomen erwartet. „Die Lage im Einzelhandel ist gut“, sagte der Sprecher des Branchenverbandes HDE, Stefan Hertel.