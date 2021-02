Großküchen-Ausrüster: Restaurant-Schließungen setzen Rational auch 2021 noch zu

Rückschlag für Rational: Die anhaltenden Schließungen von Hotels und Restaurants durchkreuzen den geplanten Aufschwung bei dem Großküchen-Ausrüster in diesem Jahr. Rational erwartet nach dem Einbruch im Corona-Jahr 2020 noch keine durchgreifende Erholung. Absatz und Umsatz dürften 2021 jeweils nur leicht steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Landsberg am Lech mit.