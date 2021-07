Großküchenausrüster: Rational kommt schneller aus dem Corona-Tal als erwartet

Beim Großküchenausrüster Rational wächst angesichts einer Auftragsflut nach der Coronakrise die Zuversicht. Das Unternehmen könne schon im nächsten Jahr auf das Umsatzniveau von 2019 kommen, erklärte Vorstandschef Peter Stadelmann am Donnerstag in Landsberg am Lech. Bisher hatte Rational das erst für 2023 erwartet.