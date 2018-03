Gucci-Boom und China-Geschäft: Umsatz von Luxusgüterfirma Kering steigt um 27 Prozent

Der Umsatz des französischen Konzerns Kering ist im Schlussquartal um mehr als ein Viertel auf 4,26 Milliarden Euro gestiegen. Das teilte die Gruppe am Dienstag mit. Das Plus von 27,4 Prozent fiel zwar um einen Prozentpunkt schwächer aus als in den drei Monaten zuvor, lag aber über den Erwartungen der Analysten. "Kering hat 2017 ein phänomenales Jahr geliefert", betonte Vorstandschef Francois-Henri Pinault. Auch 2018 könne der Luxusgüterkonzern, zu dem auch die Edelmarke Yves Saint Laurent gehört, trotz des unsicheren globalen Umfelds "sehr viel besser" als der Markt abschneiden.