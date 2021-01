HDE-Umfrage: Händler klagen: „Corona-Hilfen waren meist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“

Die Corona-Hilfen kommen im krisengeplagten Einzelhandel nach Darstellung des Branchenverbandes HDE kaum an. Aktuelle Umfragen zeigten, dass zwar mehr als 70 Prozent der vom Lockdown betroffenen Händler staatliche Unterstützung bekämen, diese aber viel zu niedrig sei. 2020 seien pro Unternehmen im Schnitt nur 11.000 Euro an Hilfszahlungen geflossen, teilte der HDE am Dienstag mit.