Heimtiermarkt: Fressnapf wächst langsamer als geplant

Krefeld

Im stark umkämpften Heimtiermarkt konnte der europäische Branchenprimus Fressnapf seine hoch gesteckten Wachstumsziele im vergangenen Jahr nicht ganz erreichen. Statt eines in Aussicht gestellten Wachstums um mehr als 8 Prozent auf über zwei Milliarden Euro erwirtschaftete die Gruppe ein Plus von rund 6,5 Prozent auf 1,98 Milliarden Euro, wie Fressnapf am Mittwoch berichtete.