Inflationsgewinner „Das Vorurteil über den Handel scheint sich zu bestätigen“

WirtschaftsWoche: Herr Ragnitz, seit Monaten klagt die Baubranche über sinkende Margen. Nun haben Sie ausgerechnet: Damit ist es offenbar nicht weit her.

Joachim Ragnitz: Bislang ist von sinkenden Margen in den Zahlen zumindest nichts zu sehen. Im Gegenteil: Die Bruttobetriebsüberschüsse stiegen in der Baubranche auch im dritten Quartal dieses Jahres weiter an, haben zuletzt sogar noch einmal einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht – auf ihren klaren Höchstwert der vergangenen zehn Jahre.



Ist also gar nichts dran am Wehklagen der Branche?

Dass die Wirtschaft jammert, gehört vielleicht zum Geschäft dazu. Aber zuletzt gingen die Gewinnspannen in fast allen anderen Bereichen der Wirtschaft zurück, im Baugewerbe eben nicht. Und der Lohnanstieg war dort zuletzt bei 4,5 Prozent, also auch nicht so schrecklich hoch. Eigentlich lässt sich erwarten, dass die Margen bei relativ stark steigenden Preisen und relativ schwacher Lohnentwicklung deutlich gestiegen sind.