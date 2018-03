Jahreszahlen: Henkel will nach Rekordjahr mehr Dividende zahlen

DüsseldorfHenkel schraubt nach einem Rekordjahr seine Dividende hoch. Für das vergangene Geschäftsjahr 2017 will der Konsumgüterkonzern je Vorzugsaktie 1,79 (Vorjahr: 1,62) Euro zahlen, je Stammaktie sind es 1,77 (1,60) Euro – die höchsten Dividenden in der Unternehmensgeschichte, teilte Henkel am Donnerstag in Düsseldorf mit.