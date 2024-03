Konjunkturkrise Villeroy & Boch meldet erneut Kurzarbeit an

Die schlechte gesamtwirtschaftliche Stimmung in Deutschland sowie die maue Konjunktur in zahlreichen anderen Weltregionen schlagen auch auf das Traditionsunternehmen Villeroy & Boch durch. Am Standort im saarländischen Merzig ist ab dem 22. März für zwei Wochen Kurzarbeit geplant. Das erfuhr die WirtschaftsWoche am Freitag auf Nachfrage beim Unternehmen. In Merzig produziert Villeroy & Boch für den Geschäftsbereich Dining & Lifestyle, der neben Geschirr auch Wohnaccessoires und Geschenke umfasst.